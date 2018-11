OL : Il n’y a pas que le PSG, Guardiola épaté par Lyon et Aouar

Dans : OL, Ligue des Champions, Coupe d'Europe.

Pep Guardiola, entraineur de Manchester City, après le nul 2-2 de son équipe face à Lyon : « Lyon est une très belle équipe, c’était un match compliqué. Ils défendent très très bien, donc on est très heureux de pouvoir passer au tour suivant. On a joué contre une équipe très bonne. On parle tout le temps du PSG en France, mais on a joué contre une équipe très dure, très physique. On peut les féliciter. Il y a énormément de très bons joueurs, de très bonnes idées de l’entraineur aussi. Aouar est incroyable, avec une très bonne vision du jeu. On l'a vu au match aller aussi. Genesio ? Notre travail est incroyable. Quand on ne gagne pas, les entraineurs, on est traité pire que des criminels. Je trouve qu'il a fait les très bons choix, l'équipe est très bien organisée ».