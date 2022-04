OL : Aouar se livre à de glaçantes confessions à Lyon

Dans : OL.

Par Corentin Facy

Depuis plusieurs mois, Houssem Aouar n’est plus considéré comme un taulier de l’OL mais plutôt comme un intermittent du spectacle.

Le déclassement est brutal pour Houssem Aouar, qui a tout de même porté le maillot de l’Equipe de France et qui se retrouve aujourd’hui à peine titulaire à l’Olympique Lyonnais, dixième de Ligue 1. La saison dernière, Houssem Aouar a également soufflé le chaud et le froid en rentrant et en sortant de l’équipe à de multiples reprises. Dans les colonnes de Libération, le milieu de terrain formé à l’OL s’est livré à de glaçantes confessions en expliquant que c’est principalement sa fragilité physique qui l’empêchait d’évoluer à un très haut niveau de manière régulière. Houssem Aouar dévoile par exemple que la saison dernière, il n’a joué qu’une poignée de matchs sans aucune douleur. Pour le reste, l’international tricolore de l’OL a enchainé les rencontres en dépit d’une blessure persistante.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Houssem Aouar (@houssem_aouar)

Aouar se livre sur sa souffrance

Des révélations qui pourraient faire évoluer le jugement des supporters de l’OL, dont certains ont chahuté Houssem Aouar lors de son entrée en jeu face à Bordeaux dimanche après-midi (6-1). « La saison passée, je joue quoi, deux matchs sans avoir mal ? » se souvient Houssem Aouar avant de poursuivre. « Statistiquement, c’était correct mais je n’étais pas épanoui avec mon corps, je bloquais sur les accélérations. J’avais mal. Pour me soigner vraiment, j’aurais dû arrêter longtemps. Donc, j’ai continué. Comme je jouais par intermittence, en rentrant et en sortant de l’équipe, on aurait pu le comprendre et se dire que je manquais de rythme » livre Houssem Aouar. « Le foot est-il juste ? Juste et injuste. Il apprend la valeur travail, à maintenir le cap. Après, parfois, j’ai l’impression qu’un joueur à la gestuelle fluide, élégant avec le ballon, est vite suspecté de ne pas faire les efforts. Et on est jugé sur les conséquences, pas sur les causes » a analysé Houssem Aouar, dont les révélations ne manqueront pas de faire réagir alors que les critiques ont été nombreuses à son sujet ces derniers mois. Sans que l’on connaisse réellement la souffrance du milieu de terrain de l’OL…