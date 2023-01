OL : Aouar première victime du mercato d’hiver ?

Dans : OL.

Par Corentin Facy

Le mercato hivernal n’a pas mis longtemps à se lancer à l’OL avec la signature de Dejan Lovren pour renforcer le secteur défensif des Gones.

Laurent Blanc l’a répété à longueur d’interviews, il souhaite des renforts lors de ce mercato hivernal. L’entraîneur de l’Olympique Lyonnais a sans doute été rassuré par la signature de Dejan Lovren dès l’ouverture du mercato, un renfort de poids en défense centrale. L’ancien coach du PSG attend encore des renforts durant ce mois de janvier, mais Laurent Blanc a bien conscience que les mouvements ne vont pas pouvoir s’enchainer dans un seul sens durant ce mercato. Des arrivées oui, mais il faudra aussi des départs pour garder un certain équilibre dans le vestiaire et une cohérence dans la grille salariale. Au rayon des départs, c’est Houssem Aouar qui est le candidat principal à un transfert et l’intérêt de l’AS Roma, connu de longue date, est bien plus présent que jamais selon les informations de Calcio Mercato en Italie.

Aouar très proche de l'AS Roma ?

Le média transalpin croit savoir que l’AS Roma a pris contact récemment avec l’entourage d’Houssem Aouar et qu’un accord de principe a quasiment été trouvé entre le club romain et le milieu de terrain de l’Olympique Lyonnais. José Mourinho souhaite recruter l’international français dès le mercato hivernal et l’AS Roma va donc maintenant devoir se rapprocher de l’OL afin de négocier le transfert d’Houssem Aouar. Pour rappel, il ne reste plus que six mois de contrat au milieu de terrain rhodanien et par conséquent, la Roma ne devrait pas formuler une grosse offre à Lyon. Reste maintenant à connaitre les exigences de Jean-Michel Aulas et de John Textor dans ce dossier qui sera négociera forcément à moins de 10 millions d’euros pour les Gones. Un transfert d’Houssem Aouar cet hiver serait néanmoins un moindre mal pour Lyon, qui doit absolument éviter un départ pour zéro l’été prochain afin de limiter la casse financièrement dans ce dossier.