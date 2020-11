OL : Aouar perd la main au mercato, Lyon fera la loi

Dans : OL.

Houssem Aouar n'est pas dans le groupe lyonnais pour le match de ce dimanche contre Reims. L'international tricolore a clairement perdu le fil de sa saison et son leadership.

Rudi Garcia l’a annoncé, Houssem Aouar a été sanctionné par Juninho, et effectivement le joueur lyonnais ne figure pas dans le groupe dévoilé samedi soir pour la rencontre face à Reims au Groupama Stadium. Même si l’OL veut continuer sa belle série actuelle, ce qui lui permettrait de revenir à 2 points du Paris Saint-Germain, l’entraîneur rhodanien doit se passer d’un de ses cadres. Mais du côté de Lyon les choses sont désormais claires, ce ne sont pas les joueurs qui feront la pluie et le beau temps, même si pour cela Juninho doit sortir des cartons jaunes. Interrogé sur la situation d’Houssem Aouar à Lyon, Pierre Maturana, journaliste à So Foot, estime que ce dernier s’est un peu perdu ces derniers mois, et que malheureusement c’est désormais Lyon qui a repris la main.

« Ça ne change pas grand-chose à la situation d’Aouar à l’OL. On a cru comprendre cet été que Lyon aurait été plutôt enclin à le lâcher s’il y avait eu une belle offre. Je pense que lui aurait aussi aimé qu’une belle offre arrive, mais apparemment, elle n’est pas arrivée. Mais je le redis, cela ne change pas grand-chose. J’imagine que si une belle offre en janvier, Lyon sera vendeur. Il n’est pas en position de force parce que ses performances ne sont pas au niveau d’avant. C’est Lyon qui mène la danse pour Aouar », a fait remarquer, sur la chaîne L’Equipe, Pierre Maturana. L'international lyonnais va devoir rapidement retrouver ses esprits, ce qui compte tenu de son talent devrait être relativement aisé. On verra bien en janvier ce qu'il adviendra de lui au mercato.