OL : Aouar ou Van de Beek, le choix fort de la Juventus !

Dans : OL.

Chaque jour en Italie, le mercato de la Juventus Turin est évoqué et très régulièrement, le nom d’un certain Houssem Aouar est associé à la Vieille Dame…

Pas plus tard que dimanche midi, la presse transalpine confirmait l’intérêt réel de Maurizio Sarri à l’égard du meneur de jeu de l’OL. Un éventuel échange avec un joueur de la Juventus Turin était notamment évoqué afin de faire baisser la facture finale d'Andrea Agnelli, peu emballé par l’idée de verser 60 à 70 ME à Jean-Michel Aulas pour le transfert de l’international espoirs français. Mais ce lundi, Calcio-Mercato dévoile qu’en réalité, Houssem Aouar n’est pas le plan A du champion d’Italie en titre au poste de milieu relayeur. En effet, la Juventus Turin pisterait en premier lieu Donny Van de Beek.

Ciblé par le Real Madrid l’été dernier, l’international néerlandais est finalement resté à l’Ajax Amsterdam, où il avait réalisé une saison absolument sensationnelle en 2019-2020 en étant l’un des grands artisans du parcours fabuleux des Néerlandais en Ligue des Champions. Mais contrairement à certains joyaux comme De Jong ou De Ligt, le milieu de terrain de 22 ans avait pris la décision de rester à l’Ajax Amsterdam. Cet été, le discours pourrait être différent pour Van de Beek, toujours aussi courtisé à travers l’Europe. Le Real Madrid songe toujours à lui mais c’est donc la Juventus Turin qui est clairement la plus active dans ce dossier. Toutefois, comme dans le dossier Houssem Aouar, il faudra sortir le carnet de chèques pour rafler la mise et s’offrir Donny Van de Beek car selon le site spécialisé Transfermarkt, le natif de Nijkerkerveen est estimé à 55 ME, un prix similaire à celui du Lyonnais.