OL : Aouar lance l'Olympico de la Coupe de France contre l'OM

Dans : OL.

Houssem Aouar, milieu de terrain de l’Olympique Lyonnais, après la victoire contre l’OGC Nice en huitièmes de finale de la Coupe de France (2-1) : « Gagner avant la prolongation, c’est un ouf de soulagement. On a pris un but à la fin du match, ça nous a fait mal, mais derrière, on a eu la chance d’obtenir un penalty. Et j’ai eu assez de sang froid pour la mettre au fond des filets. On passe logiquement en quarts de finale. C’était un objectif pour nous. Ces matchs à élimination directe sont très motivants. Et ce n’est pas plus mal de se qualifier dans le temps réglementaire. L’Olympico du prochain tour ? J’avais vu ça à la mi-temps (rires). Ce sera un bon gros match à jouer chez nous. Contre une équipe que l’on aime bien affronter. Ce sera un match plaisant à disputer. On va bien se préparer. Mais avant cela, on veut revenir ici à Nice dimanche en Ligue 1 pour gagner les trois points », a-t-il lancé au micro d’Eurosport.