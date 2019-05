OL : Aouar imite Mbappé et veut être le patron à Lyon

Dans : OL, Mercato, Ligue 1.

Qualifié pour la Ligue des Champions, l’Olympique Lyonnais peut désormais se concentrer sur la saison à venir et le prochain mercato.

Durant l’été prochain, le club rhodanien laissera partir certains de ses joueurs. Comme c’est le cas depuis plusieurs saisons, Jean-Michel Aulas a délivré quelques bons de sortie en vue de l’ouverture du marché des transferts. Le départ de Ndombele semble inéluctable. Ceux de Fekir et de Mendy sont possibles. Mais concernant le reste de l’effectif, et hormis un consensus au sein de la nouvelle direction, personne ne bougera. Courtisé par les plus grands clubs européens, Houssem Aouar est donc bien parti pour rempiler une année de plus au sein de son club formateur. Ce qui n’est pas pour lui déplaire, malgré l’intérêt de Manchester.

« City ? C'est un grand club européen, et tous les joueurs ont cette envie de jouer dans les plus grands clubs européens. Club qui en plus est entraîné par Guardiola, qui pour moi est une référence parmi les entraîneurs. Il a la science infuse, il voit tout avant et fait extrêmement bien jouer ses équipes. Rester à Lyon ? Moi je suis encore sous contrat avec l'OL, j'aimerais marquer l'histoire de ce club. Après il y a une nouvelle direction, un nouveau coach, qui vont débarquer. Il va falloir s'asseoir et discuter du rôle que je peux avoir. En tout cas, moi, je suis prêt à avoir un rôle de leader technique et aussi dans le vestiaire. On va discuter et on prendra les décisions avec le club », a avoué, dans le CFC, le milieu de 20 ans, qui attend donc un premier geste fort de la part du duo Juninho - Sylvinho.