OL : Antonio Conte à Lyon, Aulas reçoit un tuyau XXL !

Dans : OL, Ligue 1, Mercato.

Troisième de L1 à quatre journées de la fin du championnat, l’Olympique Lyonnais n’aura pas été en mesure de concurrencer le Paris Saint-Germain cette saison. Une anomalie selon Daniel Riolo, qui ne cesse de répéter que le club rhodanien devrait être le principal rival du PSG en Ligue 1. Au vu du budget de l’OL, l’équipe de Jean-Michel Aulas doit viser le titre l’an prochain et pour cela, il ne faudra pas se tromper dans le choix du futur entraîneur. Ambitieux, mais surtout exigeant envers Lyon, Daniel Riolo voit grand. Et pour le journaliste de RMC, c’est un coach de la classe d’Antonio Conte que Jean-Michel Aulas doit viser.

« Conte à Rome ? Moi je pensais qu’il pourrait être sur les tablettes de Lyon. J’aimerais beaucoup le voir à l’OL, vraiment. D’accord, il a un salaire de 9 ME par an, mais vous allez me dire que la Roma a plus d’oseille qu’un club comme Lyon ? Antonio Conte à Lyon, ça aurait de l’allure. Je peux vous dire qu’avec un entraîneur comme ça, les joueurs vont se bouger le c… pour aller chercher le titre » a lancé le journaliste, qui rêve de voir débarquer l’ancien manager de Chelsea sur le banc du Groupama Stadium. Reste que le nom de l’Italien au salaire XXL n’a pas encore été associé à Lyon. Au contraire, il figure dans le viseur de l’Inter, du Milan AC et de l’AS Roma…