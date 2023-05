OL : Anthony Lopes, victime d'une injustice du foot français

Dans : OL.

Par Mehdi Lunay

Malgré ses 26 buts en Ligue 1, Alexandre Lacazette n'a pas été sélectionné pour le titre de meilleur joueur de la saison. Une injustice pour grand nombre de fans de l'OL. Rémy Vercoutre pressent qu'Anthony Lopes va aussi être victime d'injustice dans ce trophée.

L'OL, mal-aimé du football français au moment des trophées UNFP ? Il est vrai que, ces dernières années, les joueurs lyonnais n'ont pas été souvent mis à l'honneur dans cette cérémonie. Si les difficultés sportives expliquent les choix de certaines saisons, certaines décisions ont quand même été discutables. L'année dernière, par exemple, Anthony Lopes n'avait pas été nommé pour le titre de meilleur gardien de Ligue 1. Un choix étonnant au vu des nombreux arrêts du Portugais dans une défense et une équipe en crise. Cette année, malgré un statut de co-meilleur buteur du championnat, Alexandre Lacazette ne sera pas de la partie pour le titre de meilleur joueur.

Les dés sont pipés, Lopes devrait gagner

L'oubli du « Général » a scandalisé certains observateurs et de nombreux supporters de l'OL. Il faut dire qu'avec 26 buts dont un quadruplé contre Montpellier récemment, Lacazette a performé cette saison. Mais, l'OL pourrait être encore plus lésé à l'avenir selon Rémy Vercoutre. L'entraîneur des gardiens lyonnais est attentif au cas d'Anthony Lopes, nominé cette saison pour le meilleur gardien de Ligue 1. Pour lui, son poulain doit l'emporter malgré la présence du performant lensois Brice Samba, grand favori.

[#TrophéesUNFP] Rémy #Vercoutre n'a pas sa langue dans sa poche 🗨️



« Ce ne sera pas Antho [#Lopes], c'est sûr. Ce sera Samba. [...] Les dés sont pipés. »



📹OLPlay + Aminestreet #TeamOL pic.twitter.com/bGqPdd5sSo — Social Gones (@SocialGones) May 20, 2023

« Je sais déjà qui c’est, ce sera Samba. Ce ne sera pas Antho. C’est sûr, et c’est dommage. Je n’ai pas peur de le dire et je suis convaincu que ce sera Samba. Les dés sont pipés : pour moi c’est Anthony, malheureusement ce ne sera pas lui », a t-il lâché sur OL Play. Il sous-entend clairement que la réputation et le caractère de Lopes lui empêchent tout succès possible. Ce serait quand même sous-estimer le gardien de la meilleure défense de Ligue 1, Brice Samba, appelé en Equipe de France en mars. Une mauvaise foi qui cache d'autre part sa volonté de montrer une totale confiance à Anthony Lopes, lequel a réalisé une très bonne saison avec l'OL.