OL : Ancien coéquipier de Mbappé, Bouba Fofana tout proche de Lyon !

Dans : OL, Mercato, Ligue 1.

En attendant de peut-être faire signer un grand nom, l'Olympique Lyonnais devrait annoncer d'ici une semaine un premier renfort. En effet, selon nos informations, Boubacar Fofana, ancien coéquipier de Kylian Mbappé à Bondy et à l'INF Clairefontaine, et désormais ailier de l'AS Saint-Priest, va s'engager avec l'OL. Le joueur, arrivé l'été dernier à l'ASSP en provenance d'Epinal, aurait fait savoir aux dirigeants lyonnais qu'il est disposé à signer son premier contrat professionnel à Lyon. Cette saison, Fofana a marqué 5 buts et délivré 2 passes décisives en National 2.

Reste quand même que Jean-Michel Aulas doit désormais s'entendre avec Patrick Gonzalez, son homologue de Saint-Priest. Et ce ne sera probablement pas le plus facile, ce dernier ayant récemment critiqué le président de l'OL. Avec le dossier Bouba Fofana, les deux hommes vont devoir oublier tout cela pour aboutir à un accord dès ce mercato de janvier. A priori, le milieu offensif de 20 ans devrait s'engager pour 4 ans avec Lyon, mais il finira la saison avec Saint-Priest.