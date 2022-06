OL : Alexandre Lacazette, son retour fait vendre !

Dans : OL.

Par Corentin Facy

L’OL a réalisé un premier coup remarquable sur le marché des transferts en faisant revenir au bercail Alexandre Lacazette.

En attendant le potentiel retour de Corentin Tolisso, dont rêve Jean-Michel Aulas, l’Olympique Lyonnais peut se féliciter d’avoir fait revenir Alexandre Lacazette. En fin de contrat avec Arsenal, l’international tricolore a accepté de revenir à l’OL malgré l’absence de qualification en coupe d’Europe. En attendant de voir si le retour de Lacazette sera bénéfique aux Gones sur le terrain, il ne fait aucun doute que l’ancien buteur d’Arsenal fait un bien fou aux caisses du club rhodanien. Et pour preuve, à en croire les informations de Foot Mercato, 80 % des précommandes du nouveau maillot de l’Olympique Lyonnais sont au nom d’Alexandre Lacazette. Un chiffre vertigineux qui confirme l’enthousiasme des supporters lyonnais au sujet du retour du buteur de 31 ans.

Les maillots « Lacazette » font un carton

Responsable du marketing à l’OL, Sam Primaut se félicite d’un tel succès. « On a annoncé son retour de façon concomitante avec la révélation du maillot domicile. Donc il y a eu un effet puisque le maillot coche tout ce que nos supporters historiques aiment. Il y avait aussi un clin d'œil puisque le design ressemblait à celui qu'Alexandre portait lors de sa dernière saison à l'OL. Donc les supporters étaient contents. Il y a eu un très fort démarrage. Les gens commandent les maillots mais on ne peut pas mettre le numéro de Lacazette puisqu'on ne l'a pas encore. On a une forte demande. On est actuellement en stand-by. On va retraiter les demandes quand on aura son numéro de maillot » a lancé à Foot Mercato le patron du marketing à l’OL, qui se frotte les mains devant un tel succès grâce au retour d’Alexandre Lacazette chez les Gones. Espérons pour le club présidé par Jean-Michel Aulas que le come-back du « Général Lacazette » connaisse un succès similaire sur le rectangle vert à la reprise.