OL : Alain Caveglia de retour à Lyon !

Dans : OL.

Par Claude Dautel

Ancien joueur de l'OL, et libre depuis son départ de Caen où il était directeur sportif jusqu'en 2019, Alain Caveglia revient à Lyon.

Après l’annonce jeudi de la signature de Patrice Girard à Angers, l’Olympique Lyonnais était en quête d’un renfort pour sa cellule recrutement, et a priori Jean-Michel Aulas a validé le choix de son club afin de recruter un nouveau dénicheur de talents. Et l’heureux élu n’est pas un inconnu dans la capitale des Gaules, puisqu’il s’agit d’Alain Caveglia, ancien attaquant notamment de l’OL pour qui il a marqué 63 buts entre 1996 et 2000. Après sa retraite sportive en 2002, il a d’abord été agent avant de se lancer dans une carrière de directeur sportif, un poste qu’il a occupé jusqu’en 2019 avant de quitter l'équipe normande après le changement intervenu à la direction du SMC.

Après Caen, Caveglia rentre à Lyon

Après deux ans sans contrat, l’ancien joueur, âgé de 53 ans, a passé le casting lancé récemment par l’Olympique Lyonnais et après avoir reçu Alain Caveglia, mais également Patrick Mullet, Sidney Govou et Jean-Marc Chanelet, L’Equipe annonce que vendredi soir Jean-Michel Aulas et Vincent Ponsot ont finalement retenu la candidature de Caveglia. La venue de ce dernier pourrait ne pas être le seul renfort de la cellule recrutement, puisque le journaliste du quotidien sportif précise que Jean-Marc Chanelet pourrait également rapidement rejoindre l’OL. Il est vrai qu'avec le départ annoncé de Juninho en fin de saison, et le désir de combler les demandes de Peter Bosz, l'Olympique Lyonnais aura bien besoin de muscler son mercato.