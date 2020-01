OL : Accord secret pour Amine Gouiri ?

Dans : OL.

Peu utilisé par Rudi Garcia, Amine Gouiri pourrait bouger de Lyon lors de ce mercato d'hiver. Mais à une seule condition que Jean-Michel Aulas a fixée.

Avec seulement 78 minutes de temps de jeu depuis le début de saison, et encore c’était contre Toulouse en Coupe de la Ligue le 18 décembre dernier, Amine Gouiri a bien compris que sauf miracle il n’aura pas sa chance cette saison à l’Olympique Lyonnais. Mais à l’image de plusieurs de ses coéquipiers de l’OL, le jeune attaquant de 19 ans sait que sa carrière est encore longue et qu’il aura l’occasion de montrer aux dirigeants rhodaniens qu’ils peuvent compter sur lui. Cependant, Amine Gouiri pourrait tout de même bouger lors de ce mois de janvier 2020. Et c’est un sacré challenge qui semble s’offrir à lui…à une seule condition.

Ce mercredi, Le Progrès affirme en effet que Jean-Michel Aulas aurait passé un deal avec un dirigeant nîmois bien connu du grand public puisqu’il est aussi le journaliste vedette de RMC. « Un accord oral existerait entre Jean-Michel Aulas et Jean-Jacques Bourdin, président d’honneur du Nîmes Olympique, mais il faudra pour cela que l’OL recrute un attaquant d’ici le 31 janvier », explique le quotidien régional. Actuellement, le club gardois occupe la 19e place de Ligue 1 et va tout faire pour sauver sa place dans l’élite. La venue d’Amine Gouiri pourrait y contribuer, ce challenge étant forcément tentant pour un attaquant qui a besoin de jouer.