OL : 7ME par an pour Ramires, l'OL s’étouffe de rire... et refuse

Dans : OL, Mercato, Ligue 1.

Evoqué en début de mercato, le recrutement d’un milieu défensif pour concurrencer Lucas Tousart ne semble plus être la priorité de l’OL. Et pour cause, le club rhodanien est plutôt occupé par le probable départ de Mariano Diaz et le recrutement de son successeur. Pourtant, Jean-Michel Aulas s’est vu proposer des joueurs de grande qualité au poste de milieu défensif ces dernières semaines. Parmi eux, Ramires, qui devrait quitter la Chine dans les prochains jours afin de retrouver un club en Europe.

Son nom a récemment circulé à Marseille et surtout à Benfica. Mais rien n’a été officialisé et ainsi, ses agents ont visiblement glissé le CV de Ramires à l’Olympique Lyonnais selon L’Equipe. Si le profil du joueur avait évidemment de quoi plaire aux dirigeants rhodaniens, le salaire de ce dernier a considérablement refroidi l’état-major de l’OL. Et pour cause, l’international brésilien réclame 7ME par an, un salaire bien trop élevé aux yeux de Jean-Michel Aulas, qui a rapidement mis ce dossier de côté. De toute évidence, c’est finalement Pape Cheikh Diop qui fait office de « recrue » pour Lyon au milieu, qui ne bougera pas dans ce secteur de jeu d’ici vendredi soir.