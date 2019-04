OL : 70ME pour Ndombele, la guerre Man City-Juventus commence !

Dans : OL, Mercato, Serie A.

Considéré comme le joueur le plus bankanble de l'effectif lyonnais, même si ses performances sont moins somptueuses ces derniers temps sous le maillot de l'OL, Tanguy Ndombele pourrait bien donner lieu à une bataille de grosses cylindrées au prochain mercato. Car d'ores et déjà, des offres sont annoncées et le prix de l'ancien amiénois monte doucement mais sûrement, ce qui fait évidemment les affaires de Jean-Michel Aulas. Ce samedi, le Sun affirme que Pep Guardiola veut faire de Tanguy Ndombele le successeur de Fernandinho, mais le manager de Manchester City a vu débarquer la Juventus dans ce dossier.

Et le tabloïd anglais affirme que les dirigeants turinois seraient en avance sur leurs homologues de Manchester grâce à une offre de 70ME. Pour l'instant, le leader de Premier League reste zen, mais le média britannique affirme que l'Olympique Lyonnais pourrait voir rapidement débarquer une proposition supérieure en provenance de City. Parfois évoqué dans ce dossier, Tottenham ne serait plus réellement en course, les Spurs n'étant pas disposés à entrer dans cette bataille à coups de millions d'euros et ayant récemment fait savoir au clan Ndombele qu'ils laissaient tomber. Reste désormais à connaître les réelles intentions du milieu international tricolore de l'Olympique Lyonnais, qui aura probablement l'embarras du choix...s'il quitte l'OL.