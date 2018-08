OL : 50M et l'OL laisse filer Mariano Diaz à Séville !

Dans : OL, Mercato, Liga.

Depuis les révélations de la presse espagnole samedi concernant l'intérêt du FC Séville pour Mariano Diaz, l'emballement est général en Andalousie, au point même que l'entraîneur du club espagnol a reconnu qu'il souhaitait vraiment très fort la venue de l'attaquant de l'Olympique Lyonnais. S'il y a 24 heures on évoquait une première offre, refusée, de 25ME, puis une seconde de 40ME, AS franchit encore un palier ce dimanche.

En effet, le quotidien sportif annonce que Jean-Michel Aulas pourrait finalement accepter une proposition à hauteur de 50ME pour Mariano Diaz. Sachant que l'OL devra tout de même reverser 35% de la plus-value sur cette revente au Real Madrid, où Lyon avait acheté l'attaquant l'an passé pour 8ME. AS affirme également que l'attaquant de l'Olympique Lyonnais, remplaçant vendredi soir contre Strasbourg, aurait lui déjà négocié les termes de son contrat avec le FC Séville, et que de ce côté là tout serait d'ores et déjà réglé. Alors que le mercato s'achève vendredi à minuit, l'OL pourrait frapper un énorme coup en matière de vente, et pas vraiment là où on l'attendait puisque le départ de Mariano Diaz n'était pas au menu. Mais à ce prix-là difficile de refuser.