OL : 50 ME pour Aouar ? Le mercato s'excite déjà !

Dans : OL.

Mercredi, l’Olympique Lyonnais a vécu une très belle soirée au Groupama Stadium lors de la victoire contre la Juventus en huitième de finale aller de la Ligue des Champions (1-0).

Un succès dans un grand rendez-vous européen que Rudi Garcia doit en grande partie à la prestation de son milieu de terrain. Alors que Bruno Guimarães a impressionné tout le monde et que Lucas Tousart a encore marqué dans une rencontre décisive de C1, Houssem Aouar a, lui, brillé de mille feux. Élu homme du match OL-Juve par l’UEFA, le joueur de 21 ans a effectivement délivré la passe décisive sur le but lyonnais, tout en rayonnant dans le coeur du jeu grâce à sa technique et sa vision du jeu. Des qualités qui font de lui un international français en puissance. Un jeune talent que les grands clubs européens vont s’arracher lors du prochain mercato estival.

Déjà courtisé par Manchester City et la Juventus, le numéro 8 des Gones est désormais dans le viseur de Chelsea. Selon TMW, les Blues seraient d'ailleurs disposés à proposer une belle offre de 50 millions d’euros au club de Jean-Michel Aulas. Pour rendre cette transaction possible, « des premiers contacts auraient même déjà été noués » entre Aouar, Chelsea et l’OL. Un transfert tout à fait possible sachant que le président Aulas a récemment ouvert la porte à un départ de son petit protégé. En attendant l’été prochain, Aouar doit maintenant confirmer son statut de leader technique de l’OL et d’homme des grands matchs. Et lors des prochaines semaines, l’international espoirs sera servi entre le derby contre l’ASSE dimanche, les chocs contre le PSG en coupes et le match retour à Turin...