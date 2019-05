OL : 40ME pour Memphis, Lyon prêt à craquer ?

Dans : OL, Mercato, Ligue 1, Premier League.

Auteur de 12 buts et 15 passes décisives toutes compétitions confondues, Memphis Depay affiche des statistiques plus que correctes.

Pourtant, l’international néerlandais n’a pas toujours donné l’impression d’être à 100 % à l’Olympique Lyonnais. Son irrégularité et ses envies de départ font de lui un joueur dont le transfert est possible cet été au mercato, et ce même si Jean-Michel Aulas clame haut et fort qu’il n’y aura pas plus de deux gros départs cet été. Une chose est sûre : en Angleterre, on est très attentif à la situation de l’ancien attaquant de Manchester United.

Car le Néerlandais rêve d’un gros club, et ne sera donc pas très difficile à convaincre de quitter l’Olympique Lyonnais. Finaliste de la Ligue des Champions, Liverpool est bien conscient de cela, et pourrait foncer tête baissée sur Memphis Depay au mercato, à en croire les informations du compte Twitter @360Sources. L’Olympique Lyonnais réclamerait 40 ME pour sa star néerlandaise, recommandée à Liverpool par Wijnaldum et Van Dijk. Une somme qui va paraître bien basse aux fans de l’OL au vu du talent de Memphis, et qui ne devrait pas effrayer Liverpool. Reste maintenant à voir si toutes ces informations se confirmeront cet été durant le mercato…