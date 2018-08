OL : 40ME pour Mariano Diaz, Séville à l'assaut de l'OL !

Dans : OL, Mercato, Liga.

Chaque heure qui passe apporte son lot de révélations au sujet de l'intérêt du FC Séville pour Mariano Diaz. Et si Marca affirme que l'OL réclamait 90ME pour céder son attaquant, histoire de calmer tout le monde, le club de Jean-Michel Aulas aurait tout de même écarquillé les yeux en apprenant que le club andalou pourrait lâcher 40ME pour Mariano Diaz. Car c'est l'information dévoilée ce samedi après-midi par Estadio Deportivo, si le FC Séville avait fait une première offre de 25ME pour recruter l'ancien madrilène, laquelle avait été balayée par l'OL d'un revers de la main, la formation de Pablo Machin est revenu à la table des négociations avec un chèque de 40ME.

Le média sportif espagnol précise que Mariano Diaz serait très heureux de revenir en Liga où un contrat jusqu'en 2023 est déjà prêt à être signé. A priori l'accord n'est pas imminent, mais l'affaire pourrait se faire dans les délais, puisque le mercato se termine vendredi prochain à minuit. Du côté du FC Séville on semble relativement confiant, surtout avec cette offre colossale qui bat et de loin le record pour le club de Liga. De son côté, acheté pour 8ME il y a an au Real Madrid, Mariano Diaz pourrait permettre à l'Olympique Lyonnais de réaliser un énorme et incroyable bonus, et cela même si les Merengue toucheront 35% sur la plus-value réalisée sur ce transfert. Si le prix de 40ME se confirme, Madrid empochera un peu plus de 10ME.