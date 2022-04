OL : 3 joueurs ont le niveau du Top 5, Govou balance !

Dans : OL.

Par Claude Dautel

L'Olympique Lyonnais doit s'accrocher à un maigre espoir de finir à une place européenne cette saison, et pour cela il lui faudra tout gagner en Ligue 1. Mais la claque prise contre West Ham laisse des traces et suscite des commentaires peu flatteurs.

L’OL avait habitué ses supporters à des fins de saison épiques, mais jeudi soir vers 23 heures, cette hypothèse a subitement volé en éclats lorsque l’arbitre du match contre West Ham a sifflé la fin de la rencontre et en même temps celui du parcours lyonnais en Europa League. Dixième de Ligue 1 avant de recevoir une formation de Bordeaux qui lutte pour sauver sa place en Championnat, le club de Jean-Michel Aulas voit l’Europe s’éloigner et l’idée d’une saison sans avoir à voyager sur le Vieux Continent est désormais dans tous les esprits. Tandis que chacun cherche des coupables, et que les Bad Gones pointent, eux, du doigt les dirigeants de l’Olympique Lyonnais, Sidney Govou estime que si Peter Bosz a ses responsabilités dans l’élimination en C3, l’entraîneur néerlandais doit aussi composer avec des joueurs surcotés et qui n’ont pas leur place dans un club aussi ambitieux que l’OL.

3 joueurs de Lyon sont indispensables, les autres....

46' Double changement à la pause pour l'OL.



0-2 #OLWHU pic.twitter.com/rcfb0N6HyQ — Olympique Lyonnais (@OL) April 14, 2022

L’ancien attaquant de Lyon, désormais consultant pour Le Progrès et Canal+, se confie dans le quotidien régional avant le choc face aux Girondins de Bordeaux, et son analyse est sans pitié avec son club de cœur. « On devrait accepter que cette formation est limitée et dotée de joueurs moyens, alors qu’elle a essayé de se comporter comme si elle était une bonne équipe avec un jeu de possession (…) Sur ce point, le coach a eu tort. Il s’est sans doute trompé en alignant au milieu Aouar et Ndombélé d’entrée, alors qu’ils avaient souffert de soucis musculaires lors du match précédent. J’entends que les solutions de rechange manquaient mais je préfère toujours qu’on fasse jouer des joueurs à 100 % plutôt que des titulaires habituels à 80%, sauf si ces joueurs s’appellent Messi ou Mbappé. Mais à part Paqueta, Lukeba et Lopes, il n’y a pas dans cette équipe de joueurs qui seraient des titulaires indiscutables dans les équipes du Top 5 de Ligue1 », fait remarquer un Sidney Govou qui ne veut pas que certains se focalisent trop sur l’extrasportif pour justifier l’énorme chaos actuel à Lyon.