OL : 3 départs et un mercato complètement fou à Lyon ?

Dans : OL, Mercato, Ligue 1.

Cet été, l’effectif de l’Olympique Lyonnais devrait connaître de profonds bouleversements au mercato.

En effet, le club rhodanien s’apprête à recevoir de multiples offres pour plusieurs joueurs (Ndombele, Mendy, Aouar) et Jean-Michel Aulas ne pourra pas tout refuser. Après la victoire contre le Stade Malherbe de Caen samedi soir, le président rhodanien a d’ailleurs annoncé la couleur. Très cash sur le thème du mercato, « JMA » a reconnu que deux à trois départs, dont celui du capitaine Nabil Fekir, étaient envisagés pendant le mercato. Les supporters ne pourront pas dire qu’ils ne sont pas prévenus…

« J'ai dit que si on se qualifiait en Champions League, et sous réserve que Juninho et Sylvinho soient d'accord, on ne laissera partir qu'un voire deux joueurs maximum. Les premiers qui vont faire des offres cohérentes auront une chance. Les autres n'auront pas de chance car on n'est pas obligé de vendre. Je n'ai pas compris le départ de Nabil (Fekir) dans les départs parce que pour moi il était demandeur depuis l'année dernière. Donc il est toujours dans les joueurs qui veulent partir cette année. Maintenant, si Nabil veut rester, évidemment qu'on trouvera aussi une solution pour qu'il reste. C'est notre champion du monde » a reconnu Jean-Michel Aulas, qui ne vend donc pas du rêve aux supporters en confirmant que deux à trois gros départs étaient envisagés.