OL : 25ME ou 30ME, Reine-Adélaïde a préféré Lyon à Monaco !

Le 14 août dernier, l'Olympique Lyonnais officialisait la signature Jeff Reine-Adélaïde en provenance d’Angers pour un transfert à hauteur de 25ME, auquel pourra s’ajouter un maximum de 2,5 ME de bonus et un pourcentage de 15% à la revente en cas de plus-value. L'OL avait indiqué que plusieurs clubs sollicitaient le milieu de terrain angevin, lequel avait finalement opté pour le club de Jean-Michel Aulas. Mais en ce samedi de trêve internationale, l'international Espoirs de Lyon explique que Monaco avait fait une offre financière supérieure à l'Olympique Lyonnais, mais que son choix était fait.

Et Jeff Reine-Adélaïde de ne pas masquer sa motivation. « Si Monaco n’était pas un choix intéressant ? (rire) J’étais surtout content de voir que de nombreux clubs me sollicitaient, dont Monaco, qui jouait la Ligue des champions il n’y a pas si longtemps. Mais j’ai estimé qu’il était préférable de signer à Lyon. Je me sens prêt à réussir dans ce club qui joue dans dans toutes les compétitions nationales (...) J'ai juste discuté avec Houssem Aouar pour savoir comment ça se passait au sein de l'OL », explique, dans le quotidien sportif, le milieu de terrain qui va désormais devoir prouver à Lyon que cela valait le coup de miser autant d'argent sur lui.