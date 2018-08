OL : 22ME pour Mariano Diaz, l'OL préfère en rire !

Dans : OL, Mercato, Liga.

Le dossier Mariano Diaz est parti en vrilles depuis 24 heures, puisque le transfert de l'attaquant de l'Olympique Lyonnais pour 35ME au FC Séville s'est transformé subitement en transfert vers le Real Madrid. Et certains médias espagnols évoquent désormais une transaction autour de 22ME, les Merengue ayant officiellement fait jouer la clause de préemption qui leur permet de faire revenir Mariano Diaz, une règle imposée dans le contrat signé l'an dernier entre l'OL et le Real Madrid au moment du transfert du joueur.

Répondant à RMC, une source interne à l'Olympique Lyonnais a fait savoir qu'effectivement des négociations sont actuellement en cours avec le Real Madrid qui souhaite récupérer Mariano Diaz, mais que le prix de 22ME était une invention pure et simple. Reste qu'il existe une clause qui permet à la Maison Blanche de récupérer 35% en cas de plus-value sur le transfert de Mariano Diaz et dans ce cas précis on ne sait pas réellement comme cela pourra être appliqué. Le feuilleton pourrait donc connaître d'autres épisodes, même s'il semble acquis désormais que l'attaquant partira d'ici vendredi minuit.