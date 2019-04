OL : 20 buts en 15 matchs, il fait craquer Lyon au mercato !

Dans : OL, Mercato, Premier League, Ligue 1.

Cet été, le mercato sera chaud à l’Olympique Lyonnais, où de nombreux joueurs sont convoités. Malgré son irrégularité, Memphis fait partie de ceux qui pourraient faire ses valises. Et pour le remplacer, l'OL explore plusieurs pistes. Régulièrement, le nom de Giroud est associé aux Gones, mais la cellule de recrutement de l’OL a également un œil sur un joueur beaucoup plus jeune : Ellis Simms, qui casse la baraque avec les U18 d’Everton depuis le début de la saison.

Avec 20 buts inscrits en seulement 15 matchs de championnat, l’attaquant de 18 ans fait assurément partie des joueurs les plus suivis en Europe. La preuve, The Sun annonce qu’outre l’OL, le Bayern Munich et le Borussia Dortmund sont intéressés, au même titre que le Bayer Leverkusen… et Monaco. Reste à savoir si les Gones trouveront les arguments pour convaincre Ellis Simms et ainsi terrasser une énorme concurrence dans ce dossier lors du prochain mercato. Mais à n’en pas douter, ce genre de piste doit plaire aux supporters lyonnais.