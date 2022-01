OL : 160ME dépensés en deux ans, Juninho dénoncé

Dans : OL.

Par Claude Dautel

Désormais parti de Lyon, Juninho n'échappe pas aux critiques de Jean-Michel Aulas. Le patron de Lyon a tenu à rappeler que son ancien directeur sportif avait eu de gros moyens pour renforcer l'OL.

Les supporters de l’Olympique Lyonnais n’ont pas accepté, et encore moins compris, la séquence qui a finalement abouti au départ de Juninho fin décembre, la légende brésilienne de l’OL renonçant à son poste de directeur sportif après seulement deux ans et demi. Nombreux sont ceux qui pensent que ce dernier n’a pas eu les moyens des ambitions qu’il avait pour le club rhodanien. S’il a toujours dit du bien de Juninho, Jean-Michel Aulas estime tout de même qu’on lui fait un faux procès en lui reprochant de ne pas avoir réussi à fonctionner avec le Brésilien. Et pour bien cerner la manière dont les choses se sont déroulées, le président de l’Olympique Lyonnais a rappelé qu’il avait accepté de faire de gros efforts financiers en matière de recrutement sous l’ère Juninho, sans que cela soit réellement payant sur le plan des résultats.

Lyon a lâché 160ME en deux ans, l'effet Juninho ?

« J'entends dire des fois qu'on ne s'était pas donné les moyens avec Juninho. Savez-vous combien nous avons dépensé en deux ans d'investissement sur les joueurs ? 160 millions d'euros. On va faire aussi un certain nombre d'ajustements sur le plan du recrutement, peut-être même dès ce mercato. Bon, j'entends dire qu'effectivement, on a des difficultés, mais chacun a ses difficultés. Nous, on a la capacité à ne pas s'avouer vaincu et à continuer d'investir s'il le faut, de construire s'il le faut », a prévenu, sur Europe 1, Jean-Michel Aulas histoire de faire un peu taire ceux qui voient en Juninho un directeur sportif incompris et qui a été sacrifié sans aucune raison. Pas certain que cette argument à 160 millions d'euros soit suffisant.