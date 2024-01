O'Brien contre Danjuma, Everton provoque l'OL

Dans : OL.

Par Mehdi Lunay

L'OL n'a pas encore bouclé son mercato hivernal. Les Lyonnais convoitent toujours Arnaut Danjuma, l'ailier néerlandais d'Everton. Néanmoins, le club anglais retient son joueur. Il ne le cédera qu'à une seule condition : l'OL doit lui donner Jake O'Brien.

A l'instar de Nemanja Matic, Arnaut Danjuma aura causé bien des soucis aux recruteurs lyonnais. L'ailier néerlandais est ciblé depuis début janvier pour venir renforcer le secteur offensif lyonnais. L'OL a rapidement convaincu le clan du Néerlandais, assisté de Memphis Depay qui a su convaincre son compatriote de venir dans le Rhône. Cependant, Everton bloque le dossier. Les Toffees retiennent leur joueur et ne veulent pas le lâcher tant qu'ils n'ont pas recruté un nouvel attaquant. Pour le moment, Everton a échoué dans sa quête d'un remplaçant de Danjuma. Le Brésilien Luiz Henrique est en train de leur échapper puisqu'il va rejoindre Botafogo, le club de...John Textor.

O'Brien-Danjuma, l'échange osé voulu par Everton

Le manque de réussite d'Everton au mercato ne freine pas l'OL qui continue de presser les Anglais. Everton est dans une mauvaise posture puisque Danjuma, prêté par Villarreal, veut partir. Le club de Liverpool abat sa dernière carte pour tirer profit de la situation. Il propose un échange au club rhodanien pour lui céder Danjuma au plus vite, le mercato se finissant le 1er février. Everton veut un échange entre l'ailier néerlandais et Jake O'Brien selon les informations de L'Equipe.

info OL

Danjuma est en stand-by car pour accepter de casser le prêt, Everton veut O’Brien. Et Textor veut garder Big Jake. Les Toffees vont-ils céder? Dénouement proche…Toutes les dernières news sur le mercato de l’OL, c’est ici ! @lequipe ⁦@Tanziloic https://t.co/y4EphqOatM — hugo (@hugoguillemet) January 27, 2024

Le défenseur irlandais de l'OL était ciblé par Everton ces derniers mois. Cependant, il semble peu probable que les Lyonnais acceptent cette opération. O'Brien est l'une des rares satisfactions du début de saison lyonnais. Le jeune défenseur central de 22 ans commet quelques erreurs mais il reste l'un des joueurs les plus fiables et les plus utilisés à un poste critique pour l'OL. En plus, Jake O'Brien est très apprécié de John Textor qui l'a amené à Lyon. Autant dire que la stratégie d'Everton devrait être vaine mais elle risque quand même de ralentir l'OL dans ce dossier alors que le mercato se finit dans quelques jours seulement.