Nouvelle humiliation, l'OL fait son mea culpa

Par Adrien Barbet

Battu par Nantes en demi-finale de la Coupe de France (1-0), l'OL vient probablement de laisser passer son unique chance de se qualifier pour la coupe d'Europe. Le club rhodanien a présenté ses excuses aux supporters lyonnais.

La saison était déjà assez éprouvante pour l'OL. Elle le sera encore plus avec cette défaite contre Nantes, sans se battre, synonyme de quasi-élimination pour une qualification en coupe d'Europe. Malgré le retour des anciennes gloires lyonnaises (Tolisso, Lacazette) et de l'arrivée d'un coach confirmé (Laurent Blanc), la magie n'a pas opéré à Lyon. Neuvième de la Ligue 1, à neuf journées de la fin du championnat, l'OL est presque assuré de terminer comme la saison passée, hors des places européennes. Une immense déception pour les Gones qui avait pourtant fait de grandes promesses aux supporters. Après la déconvenue contre les Nantais en Coupe de France, le club a présenté ses excuses aux fans via ses réseaux sociaux.

L'OL fait son mea culpa et promet un avenir radieux

« Merci à nos supporters d’avoir répondu présent et d’avoir été nombreux à faire le déplacement. Nous n’avons pas été à la hauteur de votre soutien. Depuis des mois nous travaillons à des changements majeurs, mais cela n’a pas été suffisant. Pour vous, pour l’OL, nous nous devons de redoubler nos efforts. Nous allons jeter toutes nos forces dans la bataille pour que ces 9 derniers matchs nous permettent de montrer un autre visage pour construire l’avenir » s'est excusé l'OL qui enchaîne une douzième saison sans titre, alors que des clubs comme Lens, Monaco, Lille, Marseille ou Nice prennent de l'avance dans leur projet respectif. Reste désormais à savoir si l'arrivée de John Textor comme nouveau propriétaire, permettra à l'OL de revenir sur le devant de la scène, d'abord en championnat, puis en Europe. Lyon est attendu au tournant la saison prochaine, dans une édition inédite de la Ligue 1 avec un passage à 18 équipes.