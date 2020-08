Mercato : Lyon c'est pas la foire à tout, Garcia alerte Aulas

Dans : OL.

L'entraîneur de l'Olympique Lyonnais a remis les pendules à l'heure concernant le mercato. L'OL doit rester ambitieux.

En balayant Dijon (4-1), Lyon a débuté idéalement sa saison de Ligue 1, même s'il est encore trop tôt pour tirer des enseignements, l'expérience de la saison passée l'ayant démontré. Et cela d'autant plus que le mercato va durer jusqu'au 5 octobre et que du côté de l’OL on parle plus des joueurs qui vont partir que de renforts qui vont arriver. Mais, après le succès de son équipe, lequel intervient après un parcours énorme en Ligue des champions, Rudi Garcia, visiblement très incisif depuis le retour de Lisbonne, a mis les choses au point. Pour l'entraîneur de l'Olympique Lyonnais, si Jean-Michel Aulas veut revoir son équipe en C1, alors il ne faudra pas vendre la totalité des cadres de son équipe. Et à un peu plus d’un mois de la fin du marché des transferts, le coach rhodanien l’a dit clairement.

« On entend qu'on va perdre beaucoup de joueurs, dont des joueurs majeurs, on n'en sait rien, on ne parle qu'au conditionnel. Ce qui est certain, c'est que tous mes joueurs sont bien ici. Mais c'est aussi normal qu'ils aient envie d'aller voir peut-être à l'étage supérieur ou au dernier étage, c'est à dire dans les plus grands clubs européens, ce qui sont taillés pour gagner la Ligue des champions. Cela me paraît logique. Mais le plus important, c'est savoir qu'ils sont bien là et que s'ils n'ont pas ce genre de propositions, ils resteront. Le reste n'est que supputation. On verra début octobre ce que sera l'effectif de Lyon cette saison. Ce qui est certain, c'est qu'il nous faudra une équipe compétitive pour se qualifier pour la Ligue des champions. Mais je l'ai déjà dit, je fais confiance à mes dirigeants pour cela », a prévenu Rudi Garcia, conscient que l’Olympique Lyonnais va devoir vendre des joueurs, mais pas au point de faire baisser son niveau sportif.