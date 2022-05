Mercato : L'OL se mêle du dossier Eric Bailly à l’OM !

Dans : OL.

En quête de renforts en défense centrale, l’OM a ciblé Eric Bailly. Mais le défenseur de Manchester United plait également à l’OL.

Sous contrat avec Manchester United jusqu’en juin 2024, Eric Bailly a néanmoins peu de chances de rester chez les Red Devils lors du mercato estival. Et pour cause, le temps de jeu de l’international ivoirien a été réduit à peau de chagrin cette saison avec seulement 7 apparitions toutes compétitions confondues. En ce sens, Eric Bailly va tenter de rebondir dans un nouveau club cet été afin de relancer sa carrière, du haut de ses 28 ans. L’ex-défenseur de Villarreal a des touches un peu partout en Europe et notamment en France, où Pablo Longoria apprécie énormément son profil. Le président de l’Olympique de Marseille aimerait recruter le défenseur de Manchester United alors que William Saliba, Duje Caleta-Car ou encore Boubacar Kamara sont susceptibles de quitter l’OM lors du prochain mercato estival.

Bailly ciblé par l'OM... et maintenant par l'OL

Mais selon les informations de But, l’OM n’est pas le seul club français intéressé par les services d’Eric Bailly lors de ce mercato. En effet, le média dévoile que l’Olympique Lyonnais a également coché le nom de l’international ivoirien dans le but de combler le départ de Jason Denayer. En fin de contrat au mois de juin, Denayer ne prolongera pas dans la capitale des Gaules et son départ ne fait plus aucun doute. Tandis que Jérôme Boateng sera lui poussé vers la sortie, Lyon recherche un défenseur fiable à associer à l’excellent Castello Lukeba, nominé cette saison dans la catégorie des meilleurs espoirs de Ligue 1 aux Trophées UNFP. Lyon, qui a également coché le nom d’Issa Diop (West Ham) sera donc un sérieux concurrent pour l’OM dans ce dossier. Mais les deux Olympiques ne seront pas les seuls à tenter de rafler la mise pour Eric Bailly, qui a également de sérieuses touches en Italie et en Espagne selon le média. Reste maintenant à voir qui va récupérer Eric Bailly et si le club en question fera une bonne affaire ou non.