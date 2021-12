Mercato : L'OL prêt à poser 15 ME pour un ailier brésilien

Dans : OL.

Lors du prochain mercato hivernal, l’Olympique Lyonnais sera notamment à la recherche d’un attaquant de couloir. C’est donc pour cette raison que la direction de l’OL a coché le nom de Galeno.

Galeno, ce nom ne doit pas dire grand-chose au grand public. Mais par contre chez les suiveurs assidus de l’Europa League, le profil de l’attaquant brésilien est bien connu. Tout simplement parce que le joueur de 24 ans a terminé la phase de groupes de la C3 en sommet du classement des buteurs, avec six réalisations, comme Karl Toko-Ekambi. Un autre goleador que l’ailier de Braga pourrait bien retrouver en début d’année prochaine. Puisque selon les informations du 10 Sport, l’OL s’intéresse de près à Galeno. Auteur d’une énorme première partie de saison, avec également deux buts et trois passes décisives en 11 matchs de championnat, l’ancien du FC Porto a donc tapé dans l’oeil des recruteurs lyonnais. Et même plus que ça, vu que l’équipe de Jean-Michel Aulas est même passée à l’offensive dans ce dossier-là : « L’OL a entamé des discussions très concrètes avec le club portugais de Braga pour Galeno ».

Juninho, un problème dans le dossier Galeno ?

En quête d’ailiers pour renforcer l’effectif de Peter Bosz, qui ne dispose pas vraiment de joueurs percutants sur les côtés, Lyon se prépare donc à faire une offre pour le Brésilien. Mais sachant que la concurrence est présente, c’est un chèque de 15 millions d’euros qu’il faudra sortir pour recruter la nouvelle star de Braga. Une somme quand même conséquente alors que l’OL ne roule pas vraiment sur l’or en cette période de crise du Covid. Et sachant que ce dossier a été mené par Juninho, qui va quitter son poste de directeur sportif des Gones pendant la trêve hivernale, rien ne dit que l’OL va avoir gain de cause dans le dossier Galeno. Mais en tout cas, Lyon se montre actif pour avoir un meilleur effectif en vue de la deuxième partie de saison, et c’est déjà une bonne nouvelle pour les supporters lyonnais.