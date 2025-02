McCourt à la place de Textor, le rêve ultime de l'OL

Dans : OL.

Largement critiqué par les supporters de l’OM à son arrivée, Frank McCourt jouit à présent d’une popularité bien plus importante à Marseille. De quoi rendre jaloux les supporters de l’OL irrités par John Textor.

Depuis plusieurs mois, John Textor essuie de nombreuses critiques à l’Olympique Lyonnais. Sa gestion du club fait débat, encore plus après les sanctions prononcées par la DNCG l’été dernier. Le mercato hivernal a permis à l’OL de renflouer ses caisses avec plusieurs départs, mais le licenciement par la suite de Pierre Sage a relancé les critiques à l’égard du propriétaire américain des Gones. Chez les supporters lyonnais, on se met carrément à être jaloux de l’Olympique de Marseille, détenu depuis 2016 par Frank McCourt.

Le natif de Boston a pourtant été critiqué à l’OM lors de ses débuts, après avoir fait confiance à Jacques-Henri Eyraud. Mais depuis quelques années, le patron du club phocéen est tout simplement irréprochable, notamment sur le plan financier en remettant au pot dès que cela est nécessaire. Une attitude qui force le respect et l’admiration de Zack Nani, comme ce dernier l’a fait savoir dans son émission ALZ sur Twitch et YouTube.

Zack Nani encense McCourt et taille Textor

« C’est le propriétaire parfait, il n’est pas sur-présent médiatiquement, il a mis les bonnes personnes, il ne fait pas le George Bush a être interventionniste tout le temps et il met l’argent en donnant deux ou trois directives avec un déficit qui avait bien dégonflé. C’est quand même fou. Je ne m’attends pas à avoir à l’OL un propriétaire qui met 50 millions d’euros chaque année car ce serait indécent de dire à Textor de mettre autant chaque année pour renflouer. Il doit y avoir un certain équilibre. Mais il ne doit pas se mêler de tout à chaque instant en ramenant ses propres joueurs, ça m’énerve ! » a analysé Zack Nani, supporter invétéré de l’Olympique Lyonnais mais qui avoue que Frank McCourt est sans doute ce qui se fait de mieux en France actuellement au niveau des actionnaires. John Textor de son côté n’a sans doute pas prévu de changer, son management très spécial lui ayant permis de décrocher le championnat brésilien et la Libertadores avec Botafogo.