Lyon victime d'un faux PSG, il crie au scandale

Dans : OL.

Par Claude Dautel

L'Olympique Lyonnais s'étant imposé à Lorient, le club de Jean-Michel Aulas pensait pouvoir reprendre du terrain sur le podium, et notamment sur Nice qui recevait le PSG. Mais c'est raté et certains sont écœurés du comportement de Paris.

En repartant du Moustoir avec les trois points d’un succès largement mérité, l’équipe de Peter Bosz se disait que cette 27e journée de Ligue 1 pouvait être l’occasion de reprendre du terrain sur l’OGC Nice et l’Olympique de Marseille, les deux « titulaires » du podium depuis plusieurs semaines. Un scénario qui semblait possible dans la mesure où le Gym recevait le Paris Saint-Germain, tandis que l’OM accueille Monaco au Vélodrome. Mais le rêve a déjà volé en éclats, puisque dans les dernières minutes de son match contre le PSG, Nice a raflé la mise grâce à un but d’Andy Delort. Et avant même de savoir ce que fera Marseille, l’OL est toujours à huit longueurs de la formation azuréenne, alors qu’il ne reste plus que 11 matchs à disputer. Forcément, du côté des supporters de l’Olympique Lyonnais on a fait la grimace en voyant l’OGC Nice fêter la victoire contre Paris, et certains n’ont pas caché ce qu’il pensait de Mauricio Pochettino et de son équipe.

Le PSG fausse le classement de Ligue 1, il accuse

Paris n'a pas joué le jeu ce soir.

Dommage pour le championnat. — David Barbet (@davidbarbet) March 5, 2022

Même si le PSG évoluait sans Kylian Mbappé à l’Allianz Riviera, et que le club de la capitale avait surtout en tête le match de mercredi prochain contre le Real Madrid, l’attitude parisienne passe mal entre Rhône et Saône. Et parmi ceux qui ont rapidement dégainé, il y a David Barbet, très proche de Jean-Michel Aulas et qui n’hésite jamais à taper fort lorsque cela concerne l’Olympique Lyonnais. Quelques minutes après le coup de sifflet final à Nice, il a lâché un scud. « Paris n'a pas joué le jeu ce soir. Dommage pour le championnat. Le PSG regrette de ne pas avoir des matchs pour se préparer à la LDC. Mais en même temps il ne souhaite pas les jouer avec un risque de se faire éliminer en LDC », balance David Barbet, qui sous-entend clairement que le leader actuel de la Ligue 1 a pris le match contre l’OGC Nice à la légère, quitte à ne pas respecter la Ligue 1. Un avis qui n’a pas été partagé par tout le monde, y compris chez les supporters de l’OL où on estime que ce n’est pas ce match Nice-PSG qui a mis Lyon dans une telle situation au classement.