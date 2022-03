Lyon, une équipe mollassonne et ça se voit

Dans : OL.

Par Claude Dautel

L'Olympique Lyonnais débutera la dernière phase du championnat par la réception d'Angers, dimanche au Groupama Stadium. Pour décoller de la 10e place, la formation de Peter Bosz va devoir muscler son jeu.

L’Europa League va animer la fin de saison de l’OL, avec la double confrontation à venir contre West Ham, mais Anthony Lopes et ses coéquipiers vont aussi devoir se coltiner la Ligue 1. Même si l’idée de finir sur le podium relève du doux rêve auquel plus personne ne croit vraiment, sauf Jean-Michel Aulas probablement, les Lyonnais ne doivent pas galvauder les derniers matchs du championnat, la possibilité existant de décrocher un ticket pour une autre coupe européenne que la Ligue des champions. Pour réussir à enfin revenir vers le haut du Championnat, Peter Bosz va devoir trouver les bons réglages et l’un des plus simples à rectifier sera celui de l’engagement. Car comme l’a constaté Le Progrès, si Aimé Jacquet incitait Robert Pirès à « muscler son jeu », l’entraîneur néerlandais de l’Olympique Lyonnais va devoir en faire de même avec son effectif. Les chiffres ne mentent pas, si l’OL a des soucis dans l’efficacité, il est également évident que les footballeurs lyonnais ne mettent pas l’engagement qu’il faut lorsqu’il s’agit des matchs de Ligue 1.

L'OL a du mal à hausser le ton en Ligue 1

Travail d'endurance et de cardio à l'All In Padel d'@OLVallee pour une partie du groupe. pic.twitter.com/IA6Si0fpXc — Olympique Lyonnais (@OL) March 24, 2022

Les statistiques de cette saison 2021-2022 soulignant sans détour les limites de l’OL sur le plan de l’impact physique. « Même si le septuple champion de France remporte beaucoup plus de duels (2e au classement) qu’il n’en perd (17e), on relève tout de même un déficit global d’agressivité : L’OL est la 9e équipe dans les duels aériens, 10e au classement des tacles réussis, 13e à celui des fautes commises. Ceci pouvant expliquer cela : Anthony Lopes, dernier rempart de la 11e défense de Ligue 1 (37 buts encaissés) et de la 15e en termes de ballons gagnés, est surtout le deuxième gardien à compter le plus d’arrêts (3,28) », remarque le quotidien régional. Dans un club où l'on a connu les Cris ou Claudio Caçapa, il va clairement falloir retrouver des recettes du passé pour retrouver le lustre d'antan.