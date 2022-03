Lyon arrive à Londres, c'est la folie olympique

Dans : OL.

Par Claude Dautel

Le prochain match de Lyon en Europa League fait un carton chez les fans de West Ham. Le stade des Hammers sera comble pour le choc de C3.

L’Olympique Lyonnais se déplacera le jeudi 7 avril prochain au stade olympique de Londres pour y affronter West Ham en quart de finale aller de l’Europa League. Depuis plusieurs saisons, les Hammers ont en effet quitté le mythique Upton Park afin de s’installer en 2016 dans l’enceinte réalisée à l’occasion des Jeux Olympiques de 2012. Cette saison, même si la formation londonienne est actuellement dans un petit passage à vide, West Ham réalise de belles prestations et enchante ses fans, notamment sur la scène européenne. Et c’est peu dire que l’engouement pour la rencontre face à l’OL est énorme. Dans un communiqué, le club de Premier League a même reconnu que la vente des tickets pour ce match contre Lucas Paqueta et ses coéquipiers lyonnais avait battu des records en matière de vitesse. A deux semaines de ce choc de C3, David Moyes et son équipe peuvent compter sur un stade plein et une ambiance des grands soirs, 50.000 tickets ayant été vendus en 4 jours.

West Ham s'éclate en Europe, Lyon est prévenu

Tickets for our #UEL quarter-final first leg tie against Lyon at London Stadium have sold at record speed, with almost 50,000 seats sold in just four days...



What an atmosphere we'll have that night! 😍⚒ — West Ham United (@WestHam) March 22, 2022

« Les billets pour le match aller du quart de finale aller de l'UEFA Europa League entre West Ham United et l'Olympique Lyonnais au stade de Londres se sont vendus à une vitesse record, avec près de 50.000 places achetées en seulement quatre jours (...) Une demande à un niveau record et des billets vendus à une vitesse sans précédent », a détaillé le club de l’Est de Londres. Un enthousiasme qui n’étonne pas tant que cela l’entraîneur de l’adversaire de l’OL. « Quand je suis arrivé ici, j'ai dit que West Ham avait un énorme potentiel, et qu’il était encore inexploité. Qui aurait dit il y a deux ans que nous aurions 60.000 supporters contre Séville pour porter West Ham vers les quarts de finale de l'Europa League ? (...) Je vois des supporters de West Ham partout où je vais et nous attendons avec impatience cette autre excellente soirée dans notre stade », a prévenu David Moyes, pressé d’en découvre avec Lyon et Peter Bosz.