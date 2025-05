Lyon a faussé le championnat, Brest chambre fort

Dans : OL.

Par Claude Dautel

Après la défaite du PSG à Strasbourg, des supporters de l'Olympique Lyonnais ont accusé les champions de France de fausser le championnat et la course à l'Europe. Du côté de Brest, Eric Roy a préféré en rire.

Julien Cazarre se régale depuis plusieurs semaines avec sa célèbre rubrique sur les « comploplos » du football, le trublion se moquant avec malice de Daniel Riolo et de ceux qui derrière chaque match voit un complot. Samedi, après la défaite du PSG à Strasbourg, on n'a pas parlé de complot mais pas loin, puisque le club de Nasser Al-Khelaifi voulant, à priori, le mal de l'Olympique Lyonnais. Avec la victoire alsacienne, l'OL était dans le dur, mais la défaite lyonnaise contre Lens a presque scellé l'échec de l'équipe de John Textor. Du côté de Brest, l'entraîneur des Ti-Zef s'est amusé de tout cela, et s'est même permis de chambrer l'Olympique Lyonnais après le match perdu face aux Sang et Or afin de ramener tout le monde à la réalité.

Brest stoppé par la victoire de Lens à Lyon

Et pourquoi pas une tombola conjointe entre Brest et Lyon ? https://t.co/jzhstrsolu — Brest On Air (@BrestOnAir) May 4, 2025

Alors qu'après sa victoire contre Montpellier, le Stade Brestois pouvait espérer passer devant le RC Lens à la huitième place du classement de Ligue 1, cela n'a pas été possible. « On espérait que Lyon accroche Lens, mais Lens bat Lyon. Ils ne respectent pas l’équité pour la huitième place. Lyon, je ne comprends pas.... », a lancé, un avec grand sourire, Eric Roy, afin de ramener un peu de malice dans une fin de saison où la tension est devenue énorme et où certains supporters commencent à perdre la raison. En attendant, le Stade Brestois a encore deux matchs pour dépasser Lens, et ce ne sera pas facile puisque le club breton jouera tour à tout Lille et Nice, deux équipes en course pour la Ligue des champions. Finalement, si l'OL veut aller en Ligue des champions, son meilleur atout est probablement l'équipe d'Eric Roy.