Lucas Paqueta vendu à Manchester City, l'OL doit attendre

Dans : OL.

Par Claude Dautel

Peter Bosz et Bruno Cheyrou ne l'ont pas caché, il va y avoir encore du mouvement à l'Olympique Lyonnais. Et le dossier Lucas Paqueta est évidemment très chaud, le milieu brésilien pouvant rapporter quelques dizaines de millions d'euros à l'OL.

Interrogé en marge du match gagné dimanche contre Feyenoord, le patron de la cellule de recrutement de l’Olympique Lyonnais n’avait pas masqué son jeu alors que l’on atteint bientôt le dernier mois du marché des transferts. « Au milieu, il y a tellement de monde que tant qu'il n'y aura pas de départ, il n'y aura pas d'arrivée. Le mercato est loin d'être fini dans les deux sens (...) Sur tous les sujets, ça n'a pas beaucoup avancé (...) Si Paqueta part ? On est prêts à toute éventualité, mais il faut déjà réduire l’effectif », a confié Bruno Cheyrou. Et justement, le dossier de l’ancien joueur de l’AC Milan, recruté pour 20 millions d'euros en 2020, pourrait rapidement s’emballer à en croire Hugo Guillemet. Le journaliste de L’Equipe, proche de l’OL, explique que Manchester City pense très sérieusement à Lucas Paqueta afin de remplacer Bernardo Silva, si ce dernier signe en Liga comme cela a été plusieurs fois évoqué ces derniers temps.

Guardiola veut Lucas Paqueta à Manchester City

Pour l’instant, l’intérêt de Pep Guardiola pour un joueur que Jean-Michel Aulas veut vendre au moins 60 millions d’euros ne s’est pas concrétisé officiellement. L’entraîneur des champions d’Angleterre sait que Jorge Mendes, le très puissant agent de Bernardo Silva, travaille pour aboutir à un départ de ce dernier et afin d’avoir un coup d’avance dans ce mercato, Guardiola cible le milieu de terrain brésilien de l’Olympique Lyonnais. Pour l’instant, on en est là dans ce dossier, mais il ne fait aucun mystère que Lucas Paqueta est prêt à rejoindre le club de Premier League après une saison qui l'a déçu, au point même de refuser les propositions de prolongation de contrat transmises par son président. Bruno Cheyrou pourrait avoir du travail d'ici le 31 août prochain, et visiblement il le sait déjà.