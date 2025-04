Letexier meilleur arbitre d'Europe, Bertrand Latour le détruit

Dans : OL.

Par Claude Dautel

C'est un doublé de Stassin, qui a permis à l'AS Saint-Etienne remporter une précieuse victoire (2-1) dans le derby face à l'OL. Mais forcément, la performance l'arbitre du match va faire couler de l'encre.

Sportivement, les Verts n'ont rien volé ce dimanche soir à Geoffroy-Guichard, du moins si l'on fait abstraction d'une décision de François Letexier, arbitre français numéro 1 et qui avait fait l'unanimité lors du match Madrid-Arsenal. Car une action de jeu intervenu à la 24e minute a changé la face du match. Auteur d'un tacle violent sur Corentin Tolisso, le buteur belge de l'ASSE prenait un rouge logique suite à ce geste. Tandis que le milieu de terrain lyonnais, en grande forme actuellement quittait ses coéquipiers sur une civière, la VAR appelait François Letexier, lequel décidait finalement d'annuler son carton rouge et de mettre un avertissement à Lucas Stassin...qui marquait en seconde période le deuxième but qui scellait la victoire de l'AS Saint-Etienne. Sur X, c'en était trop et pas uniquement pour les supporters lyonnais.

Letexier au coeur d'une énorme polémique

Letexier est un des meilleurs arbitres d’Europe. Fin de la vanne. — Bertrand Latour (@LatourBertrand) April 20, 2025

Bertrand Latour, le journaliste du Canal Football Club, était le premier à frapper en lançant : « Letexier est un des meilleurs arbitres d’Europe. Fin de la vanne. » Tandis que des fans de l'Olympique Lyonnais qualifiaient l'arbitre français de « meilleur joueur de l’ASSE », Du côté des influenceurs football, l'étonnement était énorme à l'image de @Scipionista : « Je ne sais pas ce qui est le plus lunaire entre les loustics de la VAR qui doutent du rouge de Stassin ou Letexier qui change sa décision en 10 secondes alors que t’as Tolisso (décédé sur la civière) qui sort à côté de lui Incompréhensible et vrai scandale pour l’OL ». Même les supporters de l'OM taclait François Letexier en rappelant que ce dernier avait expulsé Amine Harit lors de la défaite de Marseille face au PSG au Vélodrome suite à un tacle sur la poitrine de Marquinhos, tandis que ceux du PSG évoquait eux la non-expulsion du joueur monégasque qui avait défiguré Donnarumma.