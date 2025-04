Les rêves de l’OL en C3 brutalement anéantis

Dans : OL.

Par Eric Bethsy

Avant de retrouver Manchester United à Old Trafford ce jeudi soir, l’Olympique Lyonnais n’a pas les faveurs des statistiques. Le spécialiste Opta ne donne que peu de chances aux Gones pour ce quart de finale retour, et pour un éventuel sacre dans cette Ligue Europa.

Etant donné le niveau actuel de Manchester United, une qualification de l’Olympique Lyonnais ne serait pas forcément un exploit. Les hommes de Paulo Fonseca, qui avaient arraché le nul (2-2) à l’aller grâce à un but de Rayan Cherki dans le temps additionnel, peuvent aborder ce quart de finale retour de la Ligue Europa sans complexe. Et sans tenir compte des prédictions d’Opta. Car le moins que l’on puisse dire, c’est que le statisticien n’est pas très optimiste pour l’avenir européen des Gones.

38% - Selon notre outil prédictif, Lyon a 38% de chances d'éliminer Manchester United ce soir et 10% de remporter la Ligue Europa. Espoirs. #MUFCOL pic.twitter.com/SgbHyPzbIc — OptaJean (@OptaJean) April 17, 2025

Avant la deuxième manche à Old Trafford ce jeudi soir, l’Olympique Lyonnais n’a que 38% de chances d’éliminer Manchester United et d’atteindre les demi-finales de la C3. Autant dire que le spécialiste ne voit pas non plus le représentant de Ligue 1 soulever le trophée le mercredi 21 mai. Opta ne donne que 10% de chances de sacre au club rhodanien. Seuls les Rangers (2%) et la Lazio (6%) possèdent des pourcentages inférieurs. Même l’équipe norvégienne de Bodø/Glimt (12%), qui a dominé les Biancocelesti (2-0) à l’aller, arrive devant l’Olympique Lyonnais.

Le favori sur la route de l'OL

Parmi les possibles explications, on constate que l’Athletic Club, accroché par les Rangers (0-0) à l’extérieur à l’aller, et qui disputerait la finale à domicile à San Mamés, obtient le meilleur pourcentage de chances de titre avec 25%. Les Basques sont donc perçus comme les favoris et pourraient se retrouver sur la route de l’Olympique Lyonnais au stade des demi-finales. Mais d’ici là, en cas de qualification décrochée sur le terrain de Manchester United, l’actuel quatrième du championnat français ferait sans doute remonter sa cote auprès d’Opta.