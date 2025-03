Les 4 fantastiques à l'OL, il faut arrêter le désastre

Dans : OL.

Par Hadrien Rivayrand

Dimanche dernier en Ligue 1, l'OL a pris le meilleur sur le Stade Brestois. Pour l'occasion, Paulo Fonseca avait décidé d'aligner d'entrée quatre joueurs offensifs. Pas vraiment une franche réussite.

L'OL s'est remis la tête à l'endroit en battant Brest en Ligue 1 dimanche. Les Gones se sont employés face aux Bretons, qui avaient ouvert le score en début de rencontre. La puissance offensive lyonnaise a fini par faire la différence, tout comme le talent individuel de certains. Alexandre Lacazette a inscrit un doublé. Assez pour faire le bonheur de ses coéquipiers et de son entraineur, Paulo Fonseca. Pour la réception de Brest, l'ancien du LOSC ou encore de l'AC Milan avait décidé de titulariser quatre joueurs offensifs : Rayan Cherki, Thiago Almada, Georges Mikautadze et Alexandre Lacazette. Intéressant sur le papier même si le rendu a été finalement assez pauvre. D'ailleurs, Nicolas Puydebois espère que l'Olympique Lyonnais arrêtera avec cette association.

Un choix qui se discute

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Olympique Lyonnais (@ol)

Lors d'un passage sur Olympique et Lyonnais, le consultant a en effet indiqué sur le sujet : « J'ai été choqué des choix. On dit souvent qu'il faut mettre les as à leur place, et là, ils n'y sont pas pour certains. Mikautadze n'est pas un ailier gauche, ça s'est vu, il n'était pas à l'aise. Cherki est plus un numéro 10. En revanche, j'ai bien aimé Almada, plus entreprenant. Lacazette était plutôt quelconque sans ses deux buts. Je ne suis pas sûr qu'ils soient complémentaires tous les quatre. (...) L'OL s'est procuré des occasions lorsqu'il a trouvé du monde dans les intervalles. Sauf que fréquemment, les quatre attaquants étaient alignés, personne ne venait entre les lignes pour donner des solutions [...] Il fallait étirer le bloc adverse avec des courses, tandis que là, ils lui ont permis de se resserrer ». Reste à savoir désormais si Paulo Fonseca, qui ne sera plus sur le banc lyonnais pendant de longues semaines, restera sur ses convictions. Lors de la prochaine rencontre de Ligue 1, les Gones iront défier Nice. Un sacré choc entre deux prétendants à la Ligue des champions.