Lens se fait tout petit face à l'OL !

Avant la rencontre entre le RC Lens et l'OL, Franck Haise, le coach des Sang et Or s'est exprimé sur la qualité de l'effectif lyonnais et estime que la formation de Peter Bosz peut finir sur le podium.

Actuellement quatrième de la Ligue 1, Lens réalise un excellent début de saison. Les Lensois qui ont raté de peu une place européenne la saison dernière sont bien décidés de faire mieux que l'an passé. Pourtant, Franck Haise reste lucide quand on lui demande d'exposer les ambitions du club nordiste. Pour le technicien français, il n'y a pas de comparaison possible avec l'OL qui possède l'un des plus gros budgets du championnat et qui vise une qualification européenne chaque saison. L'ancien joueur d'Angers est également conscient que bien que son équipe soit l'une des plus séduisantes de la Ligue 1, elle est sur un petit nuage depuis plusieurs mois et il faut se méfier d'un grand club comme Lyon qui peut se réveiller à tout moment.

Pour l'OL, c'est minimum le top 3 en Ligue 1

« Lyon reste Lyon. C'est une équipe qui est taillée pour les trois premières places. Quand ça va moins bien, peut-être les cinq, mais elles sont quelques-unes à être dans ce cas, ce qui n'est pas notre cas. Certes, on fait une surperformance sportive depuis 30 mois, mais il ne faut pas oublier que tout cela n'est pas logique. On ne devrait pas en être là. Mais si on peut y rester, on va y rester. Lyon est mieux armé pour s'inscrire durablement en haut du tableau. Nous, on y est depuis 30 mois, mais ça reste de la surperformance » a déclaré en conférence de presse l'entraîneur de 51 ans qui possède toutefois 5 points d'avance sur la formation de Peter Bosz qui reste sur trois défaites consécutives. Le match entre les deux équipes sera l'occasion de voir si l'OL va se reprendre et si Lens avait raison de voir le club rhodanien au-dessus de lui sur le long terme.