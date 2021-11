Le Qatar atout secret de l’OL pour garder Paqueta ?

Dans : OL.

Par Corentin Facy

Recruté pour 20 millions d’euros en provenance de l’AC Milan en septembre 2020, Lucas Paqueta est de loin la meilleure recrue de l’ère Juninho.

Sur l’antenne de RMC, le directeur sportif de l’OL a lâché une bombe mercredi soir en expliquant qu’il était fort probable qu’il quitte le Rhône à la fin de saison. Si cette décision se confirme, il est clair que la venue de Lucas Paqueta en provenance de l’AC Milan restera le fait d’arme le plus marquant de Juninho durant son mandat de trois ans à la tête de la direction sportive de l’Olympique Lyonnais. Interrogé par Jérôme Rothen sur l’international brésilien, auteur de 6 buts et 3 passes décisives depuis le début de la saison toutes compétitions confondues, Juninho a lâché un petit tacle à l’endroit de Rudi Garcia en expliquant que l’ancien coach de l’OL n’était pas initialement enthousiasmé par le recrutement de Lucas Paqueta. « Je ne voulais pas revenir sur ce monsieur (Garcia, ndlr) mais il n’était pas emballé » a lancé Juninho avant de chanter les louanges du milieu offensif des Gones.

🗣💬 "On n'attend pas de Juninho qu'il soit sincère. Il n'arrive pas à incarner et endosser le costume de directeur sportif. Il se comporte comme un électron libre dans une institution."



Stéphane Guy juge inopportun l'annonce du départ à Lyon de Juninho. #RMCLive pic.twitter.com/UiD2akuWwI — After Foot RMC (@AfterRMC) November 17, 2021

« C’est quelqu'un de très bien élevé. Mais il est encore jeune. Il a des repères de l'équipe nationale du Brésil, et pas forcément ceux de l'Europe. Il est en train d'apprendre le professionnalisme en Europe. (...) Par contre, quand tout le monde dit que t'es le meilleur joueur de Ligue 1 avec Neymar ou Mbappé, peut-être qu'il était inconsciemment moins attentif pour faire certaines choses. Peut-être qu'il pensait avoir le droit de faire un peu plus, mais ce n'est pas quelque chose de méchant. Je discute souvent, je lui dis des choses. Je parle de la même façon à tous les joueurs, mais ça va beaucoup plus vite quand tu parles la même langue. C'est un joueur qui peut marquer l'histoire ici. Ce que je peux dire, c'est qu'il est très content à Lyon. Il n'a jamais parlé de départ. Il est vraiment content de la ville, du club, des joueurs, des supporters » a-t-il expliqué au sujet de Lucas Paqueta, l'homme clé de Peter Bosz à l'Olympique Lyonnais depuis le début de la saison.

On apprend dans @Rothensenflamme que Rudi Garcia n’était pas emballé par Paqueta ! Heu Juninho ça va, il a fait assez de foot pour critiquer Garcia ? Il a le droit ? Bref Juni comme d’hab excellent ! — Daniel Riolo (@DanielRiolo) November 17, 2021

Et quant à savoir si Lucas Paqueta restera à l’OL cet été, le fait que la Coupe du monde 2022 se déroule en novembre et non en juillet pourrait aider Lyon à conserver sa star. Car à quelques mois du Mondial, Lucas Paqueta n’aura sans doute pas envie de prendre le risque de rejoindre un club dans lequel il ne serait pas titulaire, par peur de perdre sa place en sélection brésilienne. « Il est encore jeune. La Coupe du monde ne sera pas en juin et juillet, beaucoup de joueurs réfléchissent par rapport à ça » a lancé Juninho, convaincu que la programmation spéciale du Mondial au Qatar va aider l’OL à conserver son élément clé. Un constat qui s’appliquera également pour d’autres joueurs de Ligue 1 susceptibles de disputer la Coupe du monde en novembre prochain.