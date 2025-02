Le PSG muselé, Paulo Fonseca voit grand pour l'OL

Dans : OL.

A cause de sa stratégie défensive, Paulo Fonseca a subi ses premières critiques après la défaite contre le Paris Saint-Germain (2-3) dimanche dernier. L’entraîneur de l’Olympique Lyonnais a donc profité de sa conférence de presse pour répondre aux commentaires.

Faire trembler le Paris Saint-Germain jusqu’à la dernière seconde, ce n’est pas donné à tout le monde. C’est dire la qualité du temps fort de l’Olympique Lyonnais en fin de rencontre. Avec les mêmes intentions dès le coup d’envoi, les Gones auraient pu prétendre à un bien meilleur résultat. Rayan Cherki et plusieurs de ses coéquipiers ont d’ailleurs exprimé leurs regrets après le coup de sifflet final, contrairement à leur entraîneur Paulo Fonseca, surpris par les critiques sur sa stratégie d’abord défensive.

Fonseca démonte les critiques

« Je ne regrette rien sur ce match, a répondu le Portugais en conférence de presse. On a assez bien contrôlé le jeu offensif du PSG. On a bien défendu en première période même si c’est très compliqué de récupérer le ballon face à eux. » Face à un tel adversaire, Paulo Fonseca se satisfait de la performance de son équipe qu’il sent déjà en progression. « On a une pression c’est vrai, c’est la vérité mais le plus important est de continuer à progresser, a-t-il commenté. Il nous reste 11 matchs. On doit avant tout penser au prochain match et pas à la suite. »

« Je suis un entraîneur content car j’ai un groupe qui donne le maximum à l’entraînement avec beaucoup d’attention et d’intensité », s’est réjoui l’ancien coach du LOSC, qui sera peut-être plus exigeant au moment d’analyser la prochaine rencontre face à Brest dimanche. « Ce sera un match difficile. Ils ont une équipe physique et rapide. On a l’ambition de faire un bon match et de gagner. On a peu de temps pour remonter au classement mais je suis optimiste », a annoncé le successeur de Pierre Sage alors que l'Olympique Lyonnais, sixième de Ligue 1, compte cinq longueurs de retard sur le top 4.