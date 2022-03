Le nouveau Lyon rugira à Porto, il l'assure !

Dans : OL.

Par Mehdi Lunay

Sérieux et appliqué, Lyon s'est largement imposé à Lorient 4-1 vendredi soir. Les Lyonnais ont retrouvé leur efficacité et cela intervient au bon moment pour Anthony Lopes alors que se profile le rendez-vous européen à Porto.

Ce n'était pas football champagne vendredi soir mais les supporters lyonnais sont partis dormir le cœur léger. Il faut dire que l'OL, neuvième attaque de Ligue 1, peine à marquer des buts même face aux plus faibles équipes. À Lorient, enfin, on a vu une attaque lyonnaise performante et efficace qui a planté quatre fois. Il s'agit de sa meilleure prestation offensive sur un match de Ligue 1 cette saison. Un réveil au meilleur des moments alors que le club rhodanien entame son sprint final pour le podium mais voit aussi les grands rendez-vous européens se profiler. Mercredi soir, l'OL sera à Porto pour un huitième de finale de Ligue Europa très difficile face au leader du championnat portugais.

L'OL a t-il enfin son match déclic ?

Une rencontre au sommet que les Lyonnais abordent avec plus de légèreté et de confiance après leur festival lorientais. L'emblématique portier des Gones, Anthony Lopes, ne l'a pas caché après la rencontre. Interrogé par les journalistes au stade du Moustoir, il a donné le ressenti d'un vestiaire déjà focalisé sur Porto.

« Ça fait du bien. C’est une belle réponse ce soir. Il faudra mettre des buts à tous les matches. On prépare bien le match de Porto. Je ne sais pas si c’est un match déclic. Depuis janvier, c’est plutôt cohérent ce qu’on fait. Il manque les résultats. On doit faire une série pour aller plus haut et rentrer dans nos objectifs ensemble. On va tout faire pour et tous ensemble », a t-il indiqué. Un enthousiasme qui devra être conservé par les troupes lyonnaises car les matches deviennent maintenant tous cruciaux pour un club ambitieux. S'il ne s'agit pas de la seule bonne prestation cette saison, le plus dur a toujours été de confirmer pour l'OL et d'enchaîner deux résultats positifs consécutifs.