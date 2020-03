LdC : Toute l'Italie ferme, Juventus-OL menacé !

Dans : OL.

Ce mercredi soir, le Premier Ministre italien a annoncé qu'à l'exception des pharmacies et des supermarchés, tout le reste du pays devait fermer en raison du coronavirus. Juventus-OL est clairement menacé.

Même si le football peut paraître anecdotique par rapport au drame que l’Italie, et désormais toute la planète, traversent avec l’épidémie de coronavirus, les chances de voir le match retour de Ligue des champions entre la Juventus et Lyon se dérouler au Allianz Stadium mardi prochain s’amenuisent. En effet, Giuseppe Conte, le Premier Ministre italien, a annoncé ce mercredi soir qu’à compter de maintenant, et dans la totalité du pays, seuls les pharmacies et les supermarchés pouvaient ouvrir.

L’Italie a décidé que la population de tout le pays devait limiter ses déplacements et que les premiers effets positifs de ces mesures forcément contraignantes seront visibles dans deux semaines. L'UEFA va évidemment devoir prendre en compte cette décision du gouvernement italien, la tenue d'un match à Turin, avec tout ce que cela impose en matière de logistique, semble ne plus réellement être d'actualité. L'OL va évidemment suivre de près les événements en cours.