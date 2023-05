Laurent Blanc et le mercato, il voit flou pour l'OL

Dans : OL.

Par Claude Dautel

John Textor n'a, pour l'instant, rien changé à la cellule de recrutement de l'Olympique Lyonnais, ce qui n'est pas pour rassurer les supporters. Laurent Blanc a lui reconnu que tout cela n'était pas simple.

Arrivé à l’automne dernier, Laurent Blanc n’avait pas eu son mot à dire sur le mercato estival réalisé par Peter Bosz et Bruno Cheyrou. Mais après un premier bilan, Laurent Blanc avait avoué que son effectif avait besoin d’encore plus d’expérience, même si l’Olympique Lyonnais avait fait revenir Alexandre Lacazette et Corentin Tolisso. Cela s’est concrétisé en janvier avec là encore le come-back d’un ancien, à savoir Dejan Lovren. Mais depuis, à l’OL, Jean-Michel Aulas a été poussé vers la sortie et le plus grand flou règne autour de la cellule recrutement de l’Olympique Lyonnais. Si Bruno Cheyrou est toujours en place, son départ est régulièrement évoqué, tandis que John Textor a annoncé vouloir nettement plus miser sur les datas et le scouting, sans toutefois être précis. Alors, quand à deux jours de la réception de l’AS Monaco au Groupama Stadium Laurent Blanc est interrogé sur le futur recrutement de l’OL, il y a forcément un peu de flou.

Le mercato de l'OL, il faut des réponses

🎙 Laurent Blanc est en conférence de presse à 2 jours du match #OLASM "On a été déçus et frustrés. Maintenant il faut repartir et se projeter sur le match de Monaco. On a une blessure importante pour nous (Lovren) mais on est capable de faire un résultat sans lui" pic.twitter.com/yfCPlbwrOY — Olympique Lyonnais (@OL) May 17, 2023

Non pas que l’entraîneur lyonnais néglige cette période, mais il sait qu’il y a de nombreuses zones d’ombre et que les changements dans la structure de l’Olympique Lyonnais vont forcément peser. « Le mercato est une période très importante. C’est la construction d’un groupe. La position d’un club doit être précise. Mais dans le Championnat de France, il est difficile de se positionner, car si un grand club européen arrive sur un joueur, ça devient tout de suite très délicat. Très peu de clubs peuvent se permettre de dire non à une grosse offre. Le football français a de plus en plus de moyens, mais sur le marché des transferts, il est difficile de résister aux clubs anglais par exemple. Tout le monde veut faire de belles équipes. On a des joueurs prêtés qui vont revenir. Il faudra traiter ce sujet-là également. C’est une grosse discussion. Il faut bien réfléchir et répondre à des questions fondamentales : où on veut aller et comment on veut y aller ? », interroge Laurent Blanc, qui attend d’en savoir plus sur l’organisation à venir et les ambitions de John Textor avant d’en dire plus.