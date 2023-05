Lacazette, Tolisso, l’OL vise un troisième retour au mercato

Dans : OL.

Par Corentin Facy

Après avoir fait revenir Alexandre Lacazette et Corentin Tolisso l’été dernier, l’OL s’intéresse de près à Alassane Pléa à l’approche du mercato estival.

Il y a un an, Jean-Michel Aulas assumait d’orienter le projet de l’Olympique Lyonnais vers le retour d’anciens joueurs formés au club afin de retrouver un ADN made in OL. Le président rhodanien a bouclé les inattendus retours de Corentin Tolisso et d’Alexandre Lacazette, des choix plutôt payants dans l’ensemble. Certes, Lyon est loin du podium et même de l’Europa League. Mais sur le plan individuel, Tolisso a réalisé une saison plutôt correcte et Lacazette s’est imposé comme l’un des meilleurs joueurs du championnat avec 26 buts inscrits en Ligue 1.

Alassane Pléa veut quitter Mönchengladbach

Ces deux réussites ne vont pas freiner l’OL dans cette course aux retours des anciens. La preuve, Foot Mercato affirme que l’actuel septième du championnat de France de Ligue 1 est très intéressé par Alassane Pléa, formé au club et sous contrat avec le Borussia Mönchengladbach jusqu’en juin 2025. Peu utilisé en pointe mais davantage sur un côté par Daniel Farke cette saison, l’ancien attaquant de Lyon et de Nice n’est pas satisfait par sa situation personnelle.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Alassane Plea (@alasplea)

Cinquième meilleur buteur de Bundesliga, il réalise une saison correcte mais s’attendait à mieux, d’autant que son équipe va terminer assez loin des places européennes (11e). Un départ est ainsi à l’ordre du jour pour Alassane Pléa, qui figure dans le viseur de l’Olympique Lyonnais au mercato. Les Gones suivent leur ancien joueur depuis plusieurs mois et ont même tenté de le recruter en vain au dernier mercato hivernal. Foot Mercato indique par ailleurs que le nom du futur directeur sportif de Lyon n’a pas encore filtré mais en interne, Alassane Pléa a d’ores et déjà ses partisans.

L'OL est chaud pour faire revenir Pléa

De son côté, John Textor ne s’est pas encore positionné sur le dossier. Mais récemment, l’homme d’affaires américain a fait savoir qu’il espérait des renforts d’expérience à l’OL lors du prochain mercato. Estimé à seulement 10 à 12 millions d’euros par son club, Alassane Pléa coche toutes les cases. D’autant que son entente avec Alexandre Lacazette pourrait faire des ravages, les deux hommes s’appréciant beaucoup et ayant déjà évolué ensemble à Lyon en équipe de jeunes. L’affaire ne sera toutefois pas simple à concrétiser pour les Gones, confrontés dans ce dossier à la concurrence de clubs anglais disposés à offrir à Pléa un gros salaire. West Ham, Fulham et Crystal Palace sont notamment sur les rangs.