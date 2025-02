Lacazette sur le départ, l’OL lui fait une promesse

Dans : OL.

Par Eric Bethsy

Bientôt en fin de contrat à l’Olympique Lyonnais, Alexandre Lacazette n’a pas encore annoncé sa décision. L’attaquant français semble déjà fixé sur son avenir. Mais ni lui ni ses dirigeants ne révéleront ses intentions aux médias.

La dernière fois qu’Alexandre Lacazette a évoqué son avenir en public, c’était il y a trois mois. Après le derby remporté face à l’AS Saint-Etienne (1-0) le 10 novembre, l’attaquant en fin de contrat avec l’Olympique Lyonnais avait laissé entendre, volontairement ou non, qu’il comptait partir cet été. « C'était mon premier (derby) au Groupama, et sûrement le dernier aussi », avait lâché le Français au micro du diffuseur DAZN. Mais il faut croire que l’attaquant et capitaine des Gones regrette sa révélation.

Depuis ce jour où il avait offert la victoire contre le rival stéphanois, Alexandre Lacazette garde le silence sur la suite de sa carrière. Et même ce vendredi, lorsqu’il est passé en conférence de presse, l’ancien Gunner d’Arsenal n’a absolument rien dévoilé. « Le club le sait, je ne veux pas qu’il y ait de communication, de conversation sur moi jusqu’à la fin de saison, c’est l’équipe et le club en avant, pas mon cas personnel, a prévenu l’avant-centre formé à l’Olympique Lyonnais. On n’entendra rien sur moi. »

Lacazette vers la sortie

Alexandre Lacazette, son entourage et le club rhodanien se sont donc engagés à ne laisser fuiter aucune information sur son avenir. Il n’empêche qu’une tendance claire se dégage depuis plusieurs mois. Passé proche d’un départ en Arabie Saoudite l’été dernier, l’attaquant de 33 ans se dirige vers un départ en fin de contrat. Une prolongation de son bail n’a pas été évoquée dans les médias. Au contraire, on commence à parler de sa succession avec la piste menant à l’ancien Lyonnais Jean-Philippe Mateta (Crystal Palace). Il serait étonnant d’assister à un nouveau revirement de situation.