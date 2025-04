Lacazette ne veut rien dire, l’OL vend la mèche

Dans : OL.

Par Eric Bethsy

En fin de contrat à l’Olympique Lyonnais, Alexandre Lacazette ne devrait pas prolonger. L’attaquant des Gones ne souhaite pas s’exprimer publiquement sur son avenir. Mais des sources en interne confirment son probable départ cet été.

Décisif contre les Verts (1-0) à l’aller, Alexandre Lacazette avait laissé échapper une phrase importante. L’attaquant de l’Olympique Lyonnais confiait qu’il s’agissait sûrement de son dernier derby au Groupama Stadium. Très vite, le Français était revenu sur sa déclaration. Le Gone en fin de contrat préfère éviter de polluer l’actualité de son équipe avec une décision apparemment actée en coulisse.

Pas de prolongation prévue

« Le club le sait, révélait Alexandre Lacazette en février dernier. Je ne veux pas qu’il y ait de communication, de conversation sur moi jusqu’à la fin de saison, c’est l’équipe et le club en avant, pas mon cas personnel. On n’entendra rien sur moi. » Il faut croire que cet engagement n’a pas été respecté. Car deux mois plus tard, Foot Mercato a obtenu une tendance claire pour l’avenir du capitaine rhodanien. « Du côté de l’Olympique Lyonnais, on nous a fait savoir qu’une prolongation n’est pas forcément à l’ordre du jour », écrivent nos confrères. La tendance se confirme, l’avant-centre de 33 ans a de grandes chances de quitter son club formateur libre cet été.

Ses performances en baisse ne devraient pas inciter la direction à le conserver la saison prochaine. Ce n’est pas un hasard si son concurrent Georges Mikautadze commence à prendre le dessus. Reste à savoir où rebondira le banni de Didier Deschamps. Toujours d’après la même source, le club saoudien de Neom, récemment promu en Saudi Pro League, et où évolue l’ancien Lyonnais Saïd Benrahma, pourrait tenter de l’attirer. Ce n’est pas la première fois que son nom est cité en Arabie Saoudite. L’été dernier, Al Qadisiyah était passé tout proche d’obtenir sa signature.