Lacazette a Jean-Pierre Papin dans le collimateur

Dans : OL.

Par Hadrien Rivayrand

Ce dimanche après-midi en Ligue 1 du côté de la Mosson, l'OL a battu Montpellier avec la manière. Malgré son manque de confiance, Alexandre Lacazette y est allé de son but.

L'OL a retrouvé des couleurs en Ligue 1 depuis deux journées. Le club rhodanien a battu aisément Montpellier ce dimanche pour enchainer en championnat. Les hommes de Paulo Fonseca sont dans la meilleure confiance possible pour préparer la réception du PSG dans quelques jours au Groupama Stadium. Alexandre Lacazette, remplaçant pour affronter Montpellier, n'a pas tardé à briller dès son entrée avec un but suite à un centre d'Abner. L'attaquant rhodanien reste une valeur sûre pour les Gones malgré quelques critiques ces dernières semaines à son sujet.

Alexandre Lacazette dans la cour des grands

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Ligue 1 McDonald’s (@ligue1mcdonalds)

En marquant contre le MHSC ce dimanche, Alexandre Lacazette est en plus rentré dans le cercle restreint des 20 meilleurs buteurs de l'histoire de la Ligue 1 avec désormais 153 buts marqués. De quoi être à égalité avec Jacky Vergnes, buteur de Nîmes dans les années 1970. Lacazette pourrait encore un peu plus grimper dans le classement d'ici la fin de saison. L'ancien joueur d'Arsenal est à trois unités de Jean-Pierre Papin (19e avec 156 buts), quatre de Désiré Koranyi (18e avec 157 buts) et six de l'ancien de l'OL André Guy (17e avec 159 buts).

Une belle source de motivation pour Alexandre Lacazette, qui pourrait bien vivre ses derniers mois à l'Olympique Lyonnais, lui qui sera en fin de contrat à l'issue de la saison. Le week-prochain, les Gones seront opposés au Paris Saint-Germain, qui n'a pas encore perdu cette saison en Ligue 1. L'expérience de Lacazette pourrait être déterminante pour le collectif lyonnais afin de faire tomber les champions de France en titre.