La sécurité avant tout à Marseille, l'OL met la pression

Dans : OL.

Par Mehdi Lunay

Ce dimanche, Marseille-Lyon sera un match tendu sur le terrain mais aussi en-dehors. Tout le monde a en mémoire l'attaque du bus de l'OL en octobre 2023. La direction rhodanienne appelle la LFP à assurer le bon déroulement du match.

En 2025, c'est sans doute la rivalité la plus chaude en Ligue 1. L'Olympico a quasiment détrôné le classique au niveau de l'hostilité entre supporters adverses. Ce dimanche, les retrouvailles entre l'Olympique de Marseille et l'Olympique Lyonnais promettent beaucoup sur le terrain sous fond de bataille pour la qualification en Ligue des champions. Toutefois, comme depuis plusieurs années, la réaction du public local sera scrutée. Réputé très chaud, le peuple marseillais dépasse parfois les bornes quand l'OL est au Vélodrome. La saison passée a offert le plus triste exemple en la matière avec l'attaque du bus rhodanien dans les rues de la cité phocéenne.

L'OL élimine ses mauvais supporters, l'OM doit l'imiter

Fabio Grosso avait été sévèrement touché au visage et le match avait été reporté. Des images choquantes et un moment traumatisant que Laurent Prud'homme ne veut plus revivre. Interrogé par Le Progrès, le président exécutif de l'OL a mis la pression sur la LFP et l'OM. « J’ai écrit à la LFP pour leur dire : on vous demande d’assurer la sécurité des joueurs, de notre staff, de notre président, de tous les encadrants. Parce que là, il n’y aura aucun compromis. On ne peut pas seulement dire, c’est le football », a t-il indiqué dans le quotidien régional.

Devant sa télé lors du match OM - OL, annulé en raison de graves incidents le 29 octobre 2023, Laurent Prud’homme, alors en pourparlers avec John Textor, y a vu un signe : « Ce jour où j’ai compris que je devais venir à l’OL »

Entretien avec le DG lyonnaishttps://t.co/buCL097vSy — Le Progrès OL (@LeProgresOL) February 1, 2025

Une exigence d'autant plus forte que l'OL vante son action pour supprimer le racisme de ses propres tribunes. « Je suis à l’aise sur ce sujet. Autant il n’y a pas eu de garde à vue, d’arrestation envers les incidents dont on a été victimes, autant l’OL a immédiatement demandé à l’OM les vidéos pointant le parcage. On a identifié les deux personnes concernées. On leur a délivré une interdiction commerciale de stade, on a porté plainte. On s’est constitué partie civile, ils ont été condamnés, malheureusement l’un des deux a fait appel de la décision et peut revenir au stade… Par notre travail, il y a eu la condamnation d’éléments identifiés de la Mezza Lyon, désormais jugés illégaux, et ça, c’est une action exclusive de l’OL. On est allé au bout du bout de la procédure », a t-il souligné. La LFP ne devrait rien laisser passer, elle qui a déjà sanctionné plus que sévèrement Medhi Benatia dans la semaine.